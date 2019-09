Si rompe il perone ma l’autista dell’ambulanza non c’è, Cuellar trasportato in ospedale… nel bagagliaio di un taxi [VIDEO]

E’ successo in Bolivia durante il match tra Oriente Petrolero e Guabira, nel finale di partita Mario Cuellar si è rotto il perone e per raggiungere l’ospedale ha usato un taxi, mancando l’autista dell’ambulanza

Una situazione surreale, accaduta in Bolivia durante la partita tra Oriente Petrolero e Guabira. Negli ultimi minuti del match, nel tentativo di respingere la conclusione di un avversario, Mario Cuellar si frattura il perone ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

L’infortunio del giocatore della squadra di casa appare subito grave, l’ambulanza è presente per il trasporto in ospedale ma, clamorosamente, manca l’autista. I familiari però non si perdono d’animo, così chiamano un taxi e sistemano Cuellar nel bagagliaio per permettergli di raggiungere l’ospedale e sottoporsi alla necessaria operazione. Successivamente, il giocatore ha ringraziato sui social i tifosi per i messaggi di vicinanza: “è stato un momento difficile per me. Grazie ai tifosi e alla mia famiglia per gli auguri, tutto questo mi aiuterà ad andare avanti. L’operazione è stata un completo successo, ora non mi resta che guarire migliorare“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE