Boca Juniors, un membro del CdA smentisce Raiola: “Ibrahimovic vuole giocare con noi, possiamo prenderlo”

Un dirigente della società argentina ha ammesso l’interesse per Ibrahimovic, sottolineando come lo svedese voglia trasferirsi in Sud America

Qualche giorno fa Mino Raiola aveva etichettato come fake news la possibilità che Ibrahimovic lasciasse i LA Galaxy per trasferirsi al Boca Juniors, club in cui gioca da pochi mesi anche Daniele De Rossi.

Una presa di posizione netta smentita però con forza da Jorge Anrò, membro del consiglio di amministrazione della squadra argentina, che ha sottolineato ai microfoni di Mundo Boca Radio la volontà dell’ex Manchester United di trasferirsi in Sud America: “Ibra vuole giocare con il Boca ed è vero che siamo in grado di portarlo qui. Il club è in un ottimo momento dal punto di vista istituzionale, sta bene finanziariamente al punto da poter permettersi lussi come questo. Saremmo in grado di pagare lo stipendio di Zlatan“.

