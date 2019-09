Basket, Supercoppa Italiana – L’Umana Reyer Venezia raggiunge Sassari in finale, stesa Brindisi 78-73

Nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana di basket, i veneti si impongono 78-73 sui propri avversari e raggiungono Sassari in finale

Saranno Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer Venezia a giocarsi la Supercoppa Italiana di Basket domani al PalaFlorio di Bari, è questo l’esito delle due semifinali andate in scena nella giornata di oggi. Dopo il successo dei sardi di questo pomeriggio, in serata la formazione veneta si impone 78-73 sulla Happy Casa Brindisi, staccando così il pass per l’ultimo atto di questa Final Four.

Inizio in salita per la squadra di coach De Raffaele, che va sotto di tredici nel primo quarto, per accorciare a meno dieci prima dell’intervallo lungo. Nella ripresa, Venezia parte fortissimo e piazza un parziale di 31-11 che le regala il vantaggio, difeso poi nell’ultimo quarto con le unghie e con i denti.

