Basket, Serie A – Varese sbanca Trieste: vittoria in trasferta con Mayo sugli scudi

Varese trionfa nel posticipo della seconda giornata di Serie A: Mayo firma 32 punti nel successo esterno sul campo di Trieste

La seconda giornata di Serie A si conclude con un risultato rotondo. Varese trionfa a Trieste con il punteggio di 62-92. Un netto +30 che sottolinea il domino degli ospiti che chiudono il primo tempo con un sicuro +29 (25-54) gestendo il vantaggio nella ripresa (37-38). Josh Mayo firma 32 punti e risulta il best scorer della serata, 10 punti per Jones non bastano a Trieste.

