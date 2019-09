Basket – Scariolo si racconta: dal titolo NBA vinto con i Raptors al successo Mondiale con la Spagna, un’estate da protagonista

Estate da protagonista per Sergio Scariolo: prima il titolo NBA vinto come vice coach ai Raptors, poi il successo Mondiale come CT della Spagna. L’allenatore italiana racconta le sue sensazioni

Un 2019 da incorniciare quello di Sergio Scariolo, specialmente nei mesi estivi. A distanza di poche settimane l’allenatore italiano si è laureato campione NBA come vice coach dei Raptors e poco dopo, insieme a Marc Gasol (centro di Toronto e della Nazionale spagnola, ndr), ha firmato una strepitosa doppietta vincendo il Mondiale, questa volta in qualità di ct della Spagna.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Scariolo ha svelato i momenti più significativi di questi successi: “se penso ai Raptors mi viene in mente il tiro di Kawhi Leonard nella settima partita della semifinale di Conference con Philadelphia, un qualcosa di storico che ti rimane dentro per tutta la vita, è la sintesi dello sport. Se penso alla Spagna mi viene in mente la partita contro l’Italia a 4 dalla fine e a -4 dagli azzurri chiesi un time out, i ragazzi mi trasmettevano la sensazione di non essere impauriti e nervosi, volevano solo ascoltare i miei suggerimenti, mi hanno trasmesso la fiducia, hanno rafforzato la sensazione che avevo sul fatto che potevamo vincere quella partita. Difficile fare paragoni tra noi e loro non conoscendo le cose all’interno. Per quanto ci riguarda da diversi anni stiamo portando avanti un lavoro che sta dando dei frutti, anche se poi i risultati non sono l’unico aspetto importante, abbiamo vinto l’Europeo U.16 e U.18, abbiamo perso la finale dell’Europeo U.20“.

