Barcellona, ansia Valverde per le condizioni di Lionel Messi: “ha accusato un problema all’adduttore”

L’allenatore del Barcellona ha parlato del problema accusato da Messi nel corso del match contro il Villarreal, vinto 2-1 grazie ai gol di Griezmann e Arthur

In una serata dolce per la vittoria ritrovata, il Barcellona deve fare i conti con l’infortunio di Lionel Messi, uscito dopo i primi 45 minuti per un problema muscolare.

Ernesto Valverde non ha voluto prendere nessun rischio, sostituendo la Pulce nell’intervallo e inserendo Ousmane Dembelé. Interrogato nel post partita sulle condizioni dell’argentino, l’allenatore blaugrana ha ammesso: “quando succede qualcosa a Leo, tutti si fermano, sul campo e sugli spalti. È già successo prima di Siviglia un anno fa quando si era rotto un braccio. Ha un piccolo problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra e dopo i primi 45′ abbiamo preferito non rischiare e sostituirlo. Vedremo dopo i controlli medici l’entità del suo infortunio. La partita? Abbiamo iniziato bene segnando subito due reti. Abbiamo dominato ma non siamo stati precisi dopo aver fatto gol. Era importante dopo la sconfitta contro il Granada ritrovare subito la vittoria. Ci siamo ritrovati anche nelle difficoltà“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE