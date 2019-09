ATP Zhuhai – Seppi eliminato ai quarti di finale: Bautista Agut trionfa in 2 set

Seppi ko ai quarti di finale del torneo ATP di Zhuhai: l’altoatesino asfaltato da Bautista Agut

Andreas Seppi si ferma ai quarti di finale degli “Huajin Securities Championships”, nuovo torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 931.335 dollari in corso sui campi in cemento dell’Hengqin International Tennis Center di Zhuhai, nella provincia del Guangdong, in Cina. Il tennista italiano non è riuscito ad imporsi su Roberto Bautista Agut, venendo sconfitto con un doppio 6-2 dopo un’ora e 21 di gioco.

