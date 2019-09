ATP Zhuhai – Stefanos Tsitsipas si ritira: Mannarino accede ai quarti di finale

Stefanos Tsitsipas costretto al ritiro dall’ATP di Zhuhai a causa di un problema di salute: Adrian Mannarino accede ai quarti di finale del torneo

Dopo aver vinto il primo set per 6-3 ed aver perso quello successivo per 5-7, Stefanos Tsitsipas ha deciso di abbandonare il torneo di Zhuhai. Il tennista greco, reduce dall’impegno in Laver Cup, ha accusato un problema di salute che gli ha impedito di proseguire il match degli ottavi di finale contro Adrian Mannarino. Il francese ha dunque superato il turno accedendo ai quarti di finale.

