ATP Zhuhai – Andreas Seppi, che vittoria! Steso Kyrgios in poco più di un’ora

Andreas Seppi trionfa all’esordio nell’ATP di Zhuhai: il tennista italiano si impone in due set su Nick Kyrgios in poco più di un’ora

Bastano 66 minuti ad Andreas Seppi per firmare una netta vittoria all’esordio nell’ATP di Zhuhai. Il tennista italiano aveva un ostacolo complicato da superare, quel mix di genio e sregolatezza che risponde al nome di Nick Kyrgios. Seppi però non si è lasciato intimorire dal numero 27 al mondo, nonostante i precedenti in carriera davano il tennista aussie avanti 3-1. Dopo il primo set vinto al tie-break per 5-7, Seppi ha guadagnato fiducia mentre Kyrgios ha mollato la presa dimostrandosi, come spesso accade, poco incline alla rimonta sotto il profilo della volontà.

