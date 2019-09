ATP San Pietroburgo – Medvedev asfalta Coric in finale, terzo successo della stagione per il russo

Il tennista russo si impone nel torneo di casa, ottenendo così la terza vittoria in stagione dopo Sofia e Cincinnati

Daniil Medvedev vince il torneo di casa, conquistato il ‘St. Petersburg Open‘, torneo Atp World Tour 250 sul veloce indoor di San Pietroburgo, in Russia. La testa di serie numero 1 del seeding non lascia scampo a Borna Coric, stendendolo con il punteggio di 6-3, 6-1 e dominando il gioco dal primo all’ultimo punto. Per il russo, alla quinta finale consecutiva compresa quella agli US Open, si tratta del terzo successo in stagione dopo quelli ottenuti a Sofia e Cincinnati.

