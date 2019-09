ATP San Pietroburgo – Daniil Medvedev in finale: Gerasimov sconfitto con un doppio 7-5

Daniil Medvedev raggiunge la finale di San Pietroburgo: il tennista russo batte Egor Gerasimov con un doppio 7-5

Servono 91 minuti a Daniil Medvedev per accedere alla finale dell’ATP di San Pietroburgo. Il tennista russo, numero 4 al mondo, sembra averci preso gusto con le finali, dopo aver raggiunto l’ultimo atto degli US Open prima di arrendersi ad uno strepitoso Nadal. Quest’oggi Medvedev si è imposto con un 7-5 / 7-5 ai danni del bielorusso Egor Gerasimov, sorpresa del torneo che occupa la posizione numero 119 ATP. In finale Medvedev affronterà Borna Coric.

