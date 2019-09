ATP San Pietroburgo – Niente da fare per Berrettini, l’azzurro sconfitto ai quarti dal bielorusso Gerasimov

Sconfitta che fa male quella incassata da Berrettini, che esce di scena dal torneo di San Pietroburgo cedendo al bielorusso Gerasimov, proveniente dalle qualificazioni

Finisce nei quarti di finale il percorso di Matteo Berrettini al torneo ATP 250 di San Pietroburgo, che mette in palio un montepremi di 1.248.665 dollari. Il tennista azzurro, numero 13 del mondo e 3 del seeding, non riesce ad avere la meglio su Egor Gerasimov, proveniente dalle qualificazioni e numero 119 del ranking Atp. Il bielorusso si impone con il punteggio di 7-6 (7-5), 7-6 (7-3) in un’ora e 55 minuti, staccando così il pass per la semifinale, dove affronterà il vincente del match tra Medvedev e Rublev.

