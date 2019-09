ATP Pechino – Zverev non stecca all’esordio: Tiafoe si fa da parte dopo due set

Alexander Zverev vince all’esordio nell’ATP di Pechino: il tennista tedesco si sbarazza in due set di Frances Tiafoe

Due set vinti in 71 minuti, quanto basta ad Alexander Zverev per strappare applausi al suo esordio nell’ATP di Pechino. Il tennista tedesco, attuale numero 6 al mondo, si è imposto con semplicità sullo statunitense Frances Tiafoe, attualmente numero 46 ATP. Zverev ha staccato il pass per gli ottavi di finale dell’ATP di Pechino aggiudicandosi i due set necessari al passaggio del turno con il punteggio di 3-6 / 2-6.

