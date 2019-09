ATP Metz – Esordio ok per Sonego: l’azzurro manda al tappeto Otte in due set

Buona la prima per Sonego: l’azzurro accede agli ottavi di finale del torneo ATP di Metz

Sonego avanza al “Moselle Open”, torneo Atp 250 in scena sui campi in cemento indoor dell’Arena di Metz, in Francia. L’azzurro ha trionfato oggi pomeriggio all’esordio, battendo al primo turno il tedesco Otte, proveniente dale qualificazioni. Il match è terminato col punteggio di 6-2, 7-6(2) dopo un’ora e 34 minuti di gioco. Agli ottavi di finale Sonego dovrà fare i conti con Pouille.

