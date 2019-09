Atletico Madrid-Juventus, Simeone non si fida: “Sarri non è Allegri, ho in mente cosa fare. Ronaldo? Un animale”

Il Cholo ha presentato in conferenza stampa il match contro la Juventus, facendo luce sugli errori da non commettere

Vigilia di Champions League per l’Atletico Madrid, che domani affronterà al Wanda Metropolitano la Juventus di Maurizio Sarri. Un match complicato che Diego Simeone sta già preparando ormai da qualche giorno, guardando e riguardando le partite già giocate contro i bianconeri lo scorso anno.

Intervenuto in conferenza stampa, il Cholo ha ammesso: “è una squadra forte, di livello altissimo, basta vedere chi è rimasto fuori dalla lista Champions. Ronaldo? E’ difficile preparare una gara contro di lui, è un animale da gol. Non è facile da controllare, ha cambio passo e una capacità di segnare fuori dal comune. Il gesto delle uova? Ho sentito benissimo quello che mi è stato detto. E credo che anche Ronaldo quando ha fatto il suo gesto avrà sentito le stesse cose. Ho rivisto tutte le partite giocate con loro. Però questa è una partita nuova e Sarri non è Allegri. Dovremo cercare di portare la partita dove possiamo far male“.

