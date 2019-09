Atletica – Squalifica Anna Chicherova: domani Antonietta Di Martino riceverà il bronzo di Berlino 2009

Nella giornata di domani, a Doha, Antonietta di Martino riceverà il bronzo dei Mondiali di atletica 2009 svoltisi a Berlino: l’azzurra verrà premia in seguito alla squalifica per doping di Anna Chicherova

Domani, in quel di Doha, teatro dei Mondiali di Atletica 2019, verrà assegnato un bronzo risalente a ben 10 anni fa. Antonietta Di Martino infatti verrà premiata con la medaglia riferita ai Mondiali di Berlino 2009, per il 4° posto conquistato nel salto in alto. In seguito alla squalifica per doping della russa Anna Chicherova infatti, l’azzurra è potuta, metaforicamente, salire sul podio. La premiazione avverrà alle 15.19 italiane, le 16.19 del Qatar, sul podio dello stadio Khalifa.

