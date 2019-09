Atletica, domani in programma a Matera il Mennea Day: si festeggiano i 40 anni dal record di Città del Messico

È Matera il “campo centrale” del Mennea Day 2019 che sarà celebrato nell’ambito delle manifestazioni per la Capitale europea della cultura

È l’abbraccio di tutta Italia al mito di Pietro Mennea per i 40 anni di una delle imprese leggendarie dello sport azzurro, il 19.72 di Città del Messico 1979. Giovedì 12 settembre si celebra l’anniversario della prestazione che è stata record del mondo per 16 anni e che dopo quattro decenni resiste ancora come record europeo.

Tutti in pista nei 200 metri per il Mennea Day, nel segno dei valori che la Freccia del Sud ha promosso e nei quali si può continuare a credere contribuendo con un’offerta alla Fondazione Pietro Mennea Onlus per la ricerca e lo sport. È Matera il “campo centrale” del Mennea Day 2019 che sarà celebrato nell’ambito delle manifestazioni per la Capitale europea della cultura, alla presenza del presidente FIDAL Alfio Giomi e della moglie di Mennea, Manuela Olivieri. Nel centro della città, in piazza Vittorio Veneto, sarà posizionata una pista d’atletica sulla quale correranno i giovani atleti della Puglia e della Basilicata. Nel giorno in cui a Matera si riunirà il Consiglio Federale, sarà anche inaugurata alle 19, nella città dei Sassi, la Biblioteca della Cultura Sportiva intitolata a Pietro Mennea, un nuovo archivio di libri sportivi, tesi di laurea, progetti di ricerca, per promuovere tra i più giovani le grandi storie d’atletica e di sport, con un totem multimediale che permetterà ai visitatori di conoscere le imprese del campione di Barletta, scomparso nel 2013.

La festa proseguirà quindi in serata al campo scuola Raffaele Duni con l’evento riservato alle categorie assolute. In occasione del Mennea Day, sono state realizzate in collaborazione con Poste Italiane mille cartoline commemorative su cui verrà apposto il francobollo del centenario del CONI con un particolare annullo filatelico dedicato alla Freccia del Sud.

