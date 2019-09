Arresto Capi Ultras Juventus – I bianconeri protestano: niente tifo domani a Madrid

Domani la prima di Champions League per la Juventus, ma nessun tifosi bianconero andrà in trasferta a Madrid

Bianconeri del caos dopo gli arresti dei capi ultras: la tifosiera della Juventus ha deciso di protestare saltando così la prima trasferta di Champions League, in programma domani a Madrid. La squadra di Sarri affronterà l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, ma la tribuna bianconera sarà vuota. Si respira una brutta atmosfera a Torino e a pagarne le conseguenze potrebbero essere i giocatori che non riceveranno, questa volta, tutto il supporto dei loro tifosi. Nonostante tutto, Cristiano Ronaldo e compagni faranno di tutto per regalare ugualmente una grande soddisfazione ai loro fan.