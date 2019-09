Dazn – Tutti gli appuntamenti del weekend: non solo Roma e Napoli, da non perdere il derby Atletico-Real

Il terzo match di Serie A TIM in esclusiva su DAZN sarà Sassuolo – Atalanta.DAZN trasmetterà anche tutti gli incontri della sesta giornata di Serie BKT e alcune tra le migliori partite di calcio internazionale

Terminato il turno infrasettimanale, la Serie A TIM e la Serie BKT tornano ad essere protagoniste su DAZN anche durante l’ultimo weekend di settembre.

La sesta giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 28 settembre alle 20:45 con l’anticipo Sassuolo – Atalanta, una sfida sulla carta molto tattica tra i due allenatori De Zerbi e Gasperini, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Domenica 29 settembre, invece, doppio appuntamento: nel lunch match delle 12:30 il Napoli di Ancelotti, quarto in classifica, affronterà il Brescia uscito sconfitto dallo scontro con la Juventus. Il pre e post partita, in diretta dallo stadio San Paolo vedrà come protagonisti Diletta Leotta e Federico Balzaretti. Nel pomeriggio, invece, il Lecce di Liverani, dopo aver espugnato il campo della SPAL, sfiderà alle 15:00 la Roma (ATTIVA DAZN PER POTER SEGUIRE QUESTI APPUNTAMENTI).

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del sesto turno della Serie BKT. Si parte con l‘anticipo di venerdì alle 21:00 tra Pescara e Crotone per arrivare al posticipo di lunedì alle 21:00 con la sfida tra l’Ascoli capolista e la Cremonese. Otto i match in programma tra sabato e domenica, tra cui quello di alta classifica tra Empoli e Perugia (sabato alle 18:00)

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Eredivisie, MLS e J1 League, spicca il primo derby madrileño della stagione tra l’Atletico di Simeone e il Real di Zidane (PER POTERLO VEDERE BASTERA’ ATTIVARE QUI DAZN), in diretta dal Wanda Metropolitano sabato a partire dalle 21:00. Da non perdere inoltre Getafe – Barcellona (sabato alle 16:00), Lione – Nantes (sabato alle 13:30) e Bordeaux – PSG (sabato alle 17:30).

