Annemiek Van Vleuten, impresa sul traguardo di Harrogate! Oro mondiale nella prova in linea dopo 100 km di fuga

Annemiek Van Vleuten conquista la medaglia d’oro nella prova in linea femminile dei Mondiali di Ciclismo 2019: la ciclista olandese domina la gara in fuga per oltre 100 km

Sabato di grande ciclismo tutto al femminile nelle strade dello Yorkshire per la prova in linea donne del Mondiale di Ciclismo 2019. Una grande battaglia fra le migliori atlete delle due ruote nei 149.4 km che collegano Bradford ad Harrogate e mettono in palio l’ambita medaglia d’oro.

Una corsa che ha avuto una sola ed unica dominatrice: Annemiek Van Vleuten. La ciclista olandese è riuscita a fare il vuoto dietro di sé, sfruttando al meglio la propria gamba sulle salite di Norwood Edge (1,9 km al 7,2%) e Lofthouse (3 km al 4,3%) e capitalizzando al meglio il vantaggio accumulato. Dopo 100 km di fuga solitaria Van Vleuten ha conquistato l’oro staccando di circa 2 minuti le dirette rivali.

Secondo posto per la compagna di squadra Anna van der Breggen che dopo l’oro di Innsbruck vince l’argento nello Yorkshire e firma la doppietta Orange. Terza l’australiana Amanda Spratt. Le azzurre Longo Borghini e Bastianelli chiudono rispettivamente quinta e settima.

