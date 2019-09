Abarth celebra il 70° annivesario con un francobollo

Un francobollo celebrativo per il 70° anniversario dell’Abarth

Abarth compie 70 anni e in occasione degli Abarth Days 2019, il raduno internazionale per tutti i fan di Abarth in cui si celebrerà il compleanno dello Scorpione, sarà emesso un francobollo celebrativo.

Il francobollo che riproduce il logo ufficiale del 70° anniversario è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino. Con una tiratura di 60.000 unità, ciascuno del valore di 1,60 euro, il francobollo è un vero e proprio oggetto da collezione che riproduce sia l’inconfondibile Scorpione sia la bandiera a scacchi in omaggio alle tante vittorie sportive del marchio italiano.

Il francobollo celebrativo prosegue la serie di tributi ai primi 70 anni di vita dello Scorpione iniziata con il lancio della gamma celebrativa “70° Anniversario”, l’Abarth 595 esseesse, ispirata al kit di elaborazione degli anni Sessanta, e la limited edition Abarth 124 Rally Tribute che celebra le tantissime vittorie della Abarth 124 rally nel 2018.

La celebrazione dell’anniversario culminerà con l’Abarth Days 2019, il più grande raduno europeo dello Scorpione in programma il 5 e 6 ottobre presso l’avveniristico “Milano Innovation District” (MIND). Provenienti da tutt’Europa, i partecipanti avranno l’opportunità di vivere due giorni in perfetto stile Abarth: divertimento, emozione, adrenalina, oltre a poter celebrare insieme il 70° anniversario del marchio. E una grande sorpresa aspetta tutti gli appassionati del marchio. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito: https://www.abarth.it/scorpionship/eventi/abarth-day-2019.

Il francobollo “70° Anniversario Abarth” è in vendita presso le Poste della Repubblica di San Marino, i distributori ufficiali su tutto il territorio nazionale e sul sito www.ufn.sm.

Informazioni sul francobollo celebrativo Abarth

Data di emissione: 2 ottobre 2019

Valori: n.1 valore da €1,60 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio

Tiratura: 60.000 serie

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone, inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13¼x13¼

Formato francobolli: 35×35 mm

Bozzettista: Esploratori dello Spazio

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE