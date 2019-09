Temptation Island Vip – Chi è Zoe Mallucci? Dagli scatti hot sui social all’isola delle tentazioni [GALLERY]

Zoe Mallucci: la tentatrice di Temptation Island Vip dal profilo social… bollente

Non è stata ancora svelata la data d’inizio, ma manca poco per la prima puntata di Temptation Island Vip: sei coppie famose metteranno alla prova il loro amore, vivendo 21 giorni separatamente, a stretto contatto 24 ore su 24 con bellissimi tentatori e tentatrici.

Tra coloro che cercheranno dai fare cadere in tentazione i fidanzati c’è anche Zoe Mallucci. Di lei si sa ben poco, se non che è appassionata di fitness e ama il mondo della moda. Fisico mozzafiato, Zoe ha partecipato a Ciao Darwin ed è seguitissima sui social: su Instagram vanta infatti 24 mila follower. Consapevole della sua bellezza, Zoe sa come mettere in mostra i suoi punti forti e sui social pubblica sempre foto… bollenti, che fanno impazzire i suoi fan. A Temptation Island Vip riuscirà a far parlare di sè?

