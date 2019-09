Temptation Island Vip – Chi è Valentina Galli? Dalla non scelta di Luigi Mastroianni al nuovo ruolo di tentatrice [GALLERY]

Chi è Valentina Galli? L’ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni veste i nuovi panni di tentatrice a Temptation Island Vip 2019

Inizia oggi la seconda edizione di Temptation Island Vip: Alessia Marcuzzi è alla conduzione della versione famose dell’Isola delle tentazioni, che vedrà 6 coppie mettere a dura prova il proprio amore. Le coppie vivranno separatamente 21 giorni, le donne in un villaggio con tanti tentatori uomini, mentre i fidanzati con un gruppo di sexy tentatrici donne.

Tra queste c’è anche Valentina Galli, vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Nata a San Benedetto del Tronto nel 1991, Valentina Galli è già nota per essere stata la non scelta di Luigi Mastroianni nel corso dello scorso trono. Bella, sensuale e sicura di sè, si sa poco della vita privata di Valentina, se non che vive da sola, è laureata in architettura ed ha un pitbull al quale è molto affezionata. Valentina ha inoltre lavorato come indossatrice e modella per diversi brand.

