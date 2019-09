Temptation Island Vip – Chi è Simone Bonaccorsi? Il più bello d’Italia mette alla prova il suo amore [GALLERY]

Simone Bonaccorsi a Temptation Island Vip: ecco chi è il modello siciliano che mette alla prova il suo amore nell’isola delle tentazioni

Manca sempre meno all’inizio di Temptation Island Vip: non è stata ancora svelata la data in cui verrà trasmessa la prima puntata della seconda edizione dell’isola delle tentazioni famosa, condotta da Alessia Marcuzzi, ma sarà sicuramente nel mese di settembre e tutti i fan fremono.

Piano piano sui social sono state svelate le sei coppie, mentre oggi sul profilo di Gabriele Parpiglia sono spuntate le foto anche dei tentatori. Ma concentriamoci sulle coppie che metteranno a dura prova il loro amore, tra i concorrenti ci sono anche Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. I due si sono conosciuti da giovanissimi, quando lei aveva solo 14 anni e lui 17. Dopo una frequentazione di 5 mesi, sudata dal bel Simone, perchè la ragazza siciliana non voleva cedere alle sue avances, I due però hanno deciso di lasciarsi per potersi dedicare ai propri impegni scolastici e alla propria carriera, ma qualche anno dopo si sono incontrati nuovamente, sempre in Sicilia, e da quel momento non si sono più lasciati.

Ma chi è Simone Bonaccorsi? Nato nel 1995 a Catania, Simone è un modello. E’ stato eletto “Il più bello d’Italia” nel 2018 e ha lavorato per diversi brand di moda. Ha partecipato anche a Ciao Darwin e adesso ha deciso di mettere alla prova il suo amore nell’isola delle tentazioni più famosa di sempre.

