Temptation Island Vip – Chi è Federica Spano? L’ex corteggiatrice romana nella nuova avventura da tentatrice [GALLERY]

Federica Spano nella nuova veste di tentatrice: ecco chi è la bella romana, vecchia conoscenza di Uomini e Donne

Non è stata ancora svelata la data d’inizio, ma manca poco per la prima puntata di Temptation Island Vip: sei coppie famose metteranno alla prova il loro amore, vivendo 21 giorni separatamente, a stretto contatto 24 ore su 24 con bellissimi tentatori e tentatrici.

Tra coloro che cercheranno dai fare cadere in tentazione i fidanzati c’è anche Federica Spano. Federica è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne. In tantissimi se la ricordano per aver corteggiato Andrea Cerioli e per il suo carattere schietto e simpatico. Nata nel 1995, Federica è originaria di Roma e della sua vita privata non si hanno molte notizie. Ha un fratello minore del quale è innamoratissima e non sembra particolarmente attratta dal mondo dello spettacolo, anche se dalla sua partecipazione a U&D il suo profilo social è tempestato di foto di alta qualità, in stile modella, con diverse campagne pubblicitarie.

