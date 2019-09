Temptation Island Vip – Chi è Ciro Petrone? Da Gomorra alla famosa isola delle tentazioni [GALLERY]

Ciro Petrone a Temptation Island Vip: ecco chi è l’attore napoletano che mette a dura prova il suo amore nella famosa isola delle tentazioni

Manca pochissimo ormai all’inizio della seconda edizione di Temptation Island Vip: 6 coppie di personaggi famosi metteranno a dura prova il loro amore, vivendo separatamente per tre settimane in villaggi dove saranno a contatto 24 ore su 24 con tentatori e tentatrici.

Tra i fidanzati c’è anche Ciro Petrone: classe ’87, nato a Napoli, è un attore italiano, noto per aver preso parte a fiction famosi film. Ciro è stato protagonista anche in Gomorra, dove vestiva i panni di Pisellino. Ha vinto il premio dell’anno al Capri Hollywood Intenational Film Festival. E’ stato anche protagonista in un reality, nel piccolo schermo, arrivando quinto a La fattoria. In tanti inoltre lo ricorderanno per aver recitato anche nel film Pinocchio al fianco di Begnini.

Ciro partecipa a Temptation Island 2019 insieme alla fidanzata Federica Caputo, con la quale sta da ben 8 anni.

