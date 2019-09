Temptation Island Vip – Chi è Alice Bertelli? La sexy conduttrice impiegata in uno studio dentistico [GALLERY]

Alice Bertelli: dallo studio dentistico a Temptation Island Vip 2019. Ecco chi è la sexy tentatrice bergamasca

Inizia oggi la seconda edizione di Temptation Island Vip: Alessia Marcuzzi è alla conduzione della versione famose dell’Isola delle tentazioni, che vedrà 6 coppie mettere a dura prova il proprio amore. Le coppie vivranno separatamente 21 giorni, le donne in un villaggio con tanti tentatori uomini, mentre i fidanzati con un gruppo di sexy tentatrici donne.

Tra queste c’è anche Alice Bertelli: 28enne nata a Bergamo. Alice è impiegata in uno studio dentistico ma ha avuto un passato in tv: è stata infatti conduttrice di Sport Italia. Il suo sogno è quello di avere un programma televisivo tutto suo ed il suo nuovo ruolo di tentatrice potrebbe essere un buon trampolino di lancio per raggiungerlo. Sensualissima, Alice pubblica spesso sui social scatti bollenti, da capogiro: riuscirà a far perdere la testa a qualcuno dei fidanzati?

