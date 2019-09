Skullcandy – ’12 Moods’: il settimo mese della campagna celebra un nuovo modo di sentire la musica [GALLERY]

Skullcandy presenta la settima proposta dell’attivazione ’12 Moods’

Nel settimo mese della campagna ‘12 Moods’, Skullcandy celebra un nuovo modo di sentire la musica. Questo settembre scaviamo nei nostri desideri più intimi viaggiando alla ricerca di noi stessi e l’umore che si respira è profondo.

Il colore scelto per celebrare al meglio il nostro mood questo mese è Deep Red, una tonalità scura che dona intensità ai prodotti Skullcandy.

A partire da oggi il brand presenta i suoi auricolari Push True in edizione limitata con due esclusivi testimonial che rappresentano al massimo il concetto Deep: il cantautore neo soul Cautious Clay e lo snowboarder professionista Travis Rice.

Ogni paio di auricolari Deep Red Push è abbinato al berretto Skullcandy in edizione limitata, un comodo beanie in maglia acrilica con toppa in pelle a contrasto per uno stile originale ed unico.

