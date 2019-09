Twinset – Pleasedontbuy sul palcoscenico di Miss Italia 2019: il nuovo brand sfila a Jesolo [GALLERY]

Pleasedontbuy signed by Twinset per Miss Italia 2019

L’ottantesima edizione dello storico concorso di bellezza Miss Italia, in onda venerdì 6 settembre, in diretta su Rai 1 da Jesolo, ha visto le tre finaliste che si sono contese il titolo di più bella d’Italia, indossare tre abiti unici e speciali della nuova ed esclusiva collezione PLEASEDONTBUY signed by TWINSET.

Il tradizionale momento che precede la proclamazione della reginetta, è stato celebrato con abiti preziosi ed eleganti creati appositamente dal nuovo brand PLEASEDONTBUY e ideati per occasioni speciali.

Gli abiti indossati dalle tre finaliste sono passati dal palcoscenico di Miss Italia, ad una selezionata rete di boutique TWINSET, in un corner dedicato solo al nuovo brand PLEASEDONTBUY. Tutti i capi si potranno noleggiare ad un prezzo mai superiore ai 100 euro; in questo modo chiunque potrà sentirsi reginetta per un giorno.

PLEASEDONTBUY, come primo passo, si presenterà al mercato giovedì 19 Settembre attraverso una distribuzione retail in Italia iniziando dai flagship store di: Milano Via Manzoni e Corso Vittorio Emanuele, Roma via del Corso e Via Cola di Rienzo, Firenze, Orio al Serio, Bari e Torino. Nel 2020 oltre ad estendere la rete a tutti i monomarca nel mondo diventerà una realtà digitale e sarà aperta al canale wholesale.

