O Bag presenta “Athleisure”, la collezione autunnale tra moda e sport [GALLERY]

Athleisure, la collezione tra moda e sport di O bag

L’autunno parte all’insegna dello sport per O bag con la linea di accessori “Athleisure” di O bag. Borse con dettagli ispirati al mondo active dal gusto metropolitano. Gli accessori sono decorati con elementi tipici dello sportswear come lettering, fasce con scritte, fantasie optical, color blocks e tone on tone. I colori dominanti sono latte, nero, un nuovo tono di rosso, ginestra e imperial blu, e giocano con i tessuti canvas, ecopelle stampata ed elementi in plastica come chiusure, portachiavi, tracolle. Assoluta tendenza anche le borse in piumino spigato, equilibrio perfetto tra glamour e sport.

