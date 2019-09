Nuovo Nissan Juke – Linee eleganti e carattere atletico per i nuovi crossover compatti [GALLERY]

Nuovo Nissan Juke ridefinisce gli standard dei crossover compatti, grazie a una spiccata personalità, migliori performance e tecnologie innovative. Linee eleganti e scolpite da coupé, carattere atletico, interni più spaziosi e moderni per stabilire nuovi standard di design

Quasi dieci anni dopo aver dato vita al segmento dei crossover compatti, arriva la nuova generazione di Nissan JUKE, con personalità distintiva, per reinventare ancora una volta questo segmento. Divertente da guidare come sempre, nuovo Nissan JUKE stabilisce nuovi standard di prestazioni e tecnologia, con maggiore spazio interno e un design da Coupé Crossover.

Con quasi 1 milione di unità vendute in Europa, Nissan JUKE ha incontrato il favore dei clienti europei grazie al suo design unico. La nuova generazione di JUKE, presentata oggi in anteprima assoluta contemporaneamente a Milano, Londra, Parigi, Barcellona e Colonia, risponde alle esigenze dei clienti di crossover compatti in termini di design, tecnologia, performance e praticità. Grazie a ProPILOT e alle tecnologie di connettività, con JUKE la Nissan Intelligent Mobility – la visione Nissan di come le vetture sono e saranno alimentate, guidate e integrate nella società – fa un passo in avanti.

“Nissan JUKE è tornato con la sua forte identità, con ancora più carattere, performance entusiasmanti e tecnologia avanzata.” Queste le parole di Ponz Pandikuthira, Nissan Europe Vice President, Product Planning, che poi ha aggiunto: “Il nuovo design e l’entusiasmante esperienza di guida saranno elementi di attrazione per il numero sempre crescente di clienti di crossover compatti. JUKE è cresciuto in termini di dimensioni, conservando le qualità che da sempre ne fanno una vettura distintiva e divertente da guidare.”

DESIGN ATLETICO

Nissan JUKE torna per fissare nuovi standard nel segmento dei B-Crossover, con dimensioni maggiori e un carattere atletico, con cerchi in lega da 19 pollici e tetto che sembra quasi “sospeso”, caratteristica tipica dei coupé. Equipaggiato con tecnologia full LED di serie, il nuovo Nissan JUKE conserva i fari anteriori di forma circolare con un nuovo segno a Y centrale, complementare alla griglia Nissan V-Motion. Novità anche per la gamma colori: introdotti il Burgundy e il Fuji Sunset Red (quest’ultimo in esclusiva per Nissan Juke) per un totale di 11 colorazioni. Inoltre, fanno il loro debutto le vernici 2-TONE grazie ai tre colori disponibili per il tetto a contrasto.

Trasformato anche negli interni, nuovo Nissan JUKE offre più spazio per i passeggeri e per i loro effetti personali, con le sedute posteriori che hanno uno spazio per le ginocchia aumentato di ben 5,8 cm, lo spazio posteriore per la testa è maggiore di 1,1 cm e la capienza del bagagliaio che raggiunge i 422 litri, un +20% rispetto alla generazione precedente. Gli interni sono stati completamente ripensati per offrire stile e comfort grazie a una migliore posizione di guida, maggiore spazio posteriore, controlli e alloggiamenti più comodi e intuitivi. Nuovi materiali soft-touch per il cruscotto, per gli inserti delle portiere e del poggia ginocchia garantiscono un feeling premium, così come i sedili sportivi monoform di serie, con rivestimento opzionale in Alcantara o pelle.

Nuovi livelli di personalizzazione grazie all’inedita versione N-Design. Combinando assieme i diversi colori della carrozzeria, del tetto e degli interni si può dar vita a vetture dal carattere unico, un Nissan JUKE tipicamente urbano, premium o sportivo. Le personalizzazioni degli esterni, in tinta con il colore del tetto, riguardano le finiture del paraurti e le modanature laterali. Inoltre, l’allestimento N-Design vanta cerchi in lega da 19” dedicati.

AGILITÀ E PERFORMANCE

Nissan JUKE è pensato per essere agile, ma questo nuovo Coupé Crossover è anche cresciuto in dimensioni. La lunghezza di 4.210 mm, l’altezza di 1.595 mm e la larghezza di 1.800 mm garantiscono un maggiore spazio interno, ma la vettura resta compatta e anche più leggera di 23 kg. Grazie all’utilizzo di acciaio ad alta resistenza, la nuova generazione di JUKE è dotata di una piattaforma più rigida che garantisce maggiore stabilità, performance, manovrabilità in curva e migliore controllo.

Nuovo Nissan JUKE è equipaggiato con un efficiente motore benzina da 1.0l, tre cilindri DIG-T turbocompresso, da 117 CV, grazie al quale migliorano le performance e si riducono i consumi. Disponibile in abbinamento a un cambio manuale a 6 rapporti o a un cambio automatico a doppia frizione (DCT) a 7 rapporti con comandi al volante. È possibile scegliere fra tre modalità di guida, Eco, Standard e Sport, per adeguare il comportamento della vettura allo stile di ogni guidatore e ad ogni situazione.

TECNOLOGIE AVANZATE

Equipaggiato con le tecnologie Nissan Intelligent Mobility e funzioni di assistenza alla guida, il nuovo JUKE è anche il modello Nissan più connesso di sempre grazie al nuovo sistema di Infotainment.

Nissan Intelligent Mobility

Per la prima volta disponibile su JUKE la tecnologia ProPILOT, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata. Progettato per la gestione della singola corsia in autostrada, ProPILOT accelera e rallenta la vettura per mantenerne la giusta velocità e la giusta distanza dal veicolo che precede e tiene la vettura al centro della corsia.

JUKE offre anche un pacchetto completo di tecnologie di sicurezza, tra cui Sistema di frenata d’emergenza Intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, Rilevamento della segnaletica stradale, Sistema Intelligente di Mantenimento della Corsia, Sistema Intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento e Sistema Intelligente di avviso e intervento angolo cieco. Quest’ultima dotazione, che segnala la presenza di ostacoli negli angoli ciechi e se necessario riporta la vettura in carreggiata, con nuovo Nissan JUKE appare per la prima volta nel segmento dei crossover compatti.

Connettività, Infotainment e BOSE® Personal® Plus

Con il nuovo sistema di infotainment NissanConnect il cliente può utilizzare Apple CarPlay® e Android Auto per replicare le applicazioni del proprio smartphone sul nuovo Touchscreen da 8 pollici. È inoltre possibile accedere al TomTom Maps & Live Traffic o attivare il WiFi integrato per connettere laptop o tablet.

L’applicazione NissanConnect Services permette ai clienti di controllare svariate funzionalità della vettura. È possibile verificare la chiusura delle portiere di JUKE e azionarne la chiusura e l’apertura direttamente dallo smartphone. A vantaggio della sicurezza, si può controllare la pressione degli pneumatici e il livello dell’olio motore prima di intraprendere un viaggio.

Inoltre, la compatibilità con Google Assistant permette il controllo di alcune funzioni, tra cui l’accensione dei fari della vettura e la possibilità di inviare la destinazione al navigatore di bordo tramite comandi vocali al proprio smartphone.

Guidatore e passeggeri potranno apprezzare le qualità del sistema audio Bose® Personal® Plus. Grazie a 8 altoparlanti ad alte prestazioni, di cui due altoparlanti Bose UltraNearfield incorporati in entrambi i poggiatesta anteriori, è possibile vivere un’esperienza di suono immersiva a 360°.

Il nuovo Nissan JUKE continuerà ad essere prodotto presso lo stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, con le prime consegne ai clienti europei previste per la fine di novembre.

