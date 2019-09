MotoGp – Dopo le corna il messaggio speciale sui social, Valentino Rossi ringrazia Lando Norris [GALLERY]

Valentino Rossi ringrazia Lando Norris per il bellissimo omaggio portato a Monza: parole speciali per il pilota 19enne della McLaren

Formula 1 e MotoGp si incontrano spesso: tanti sono i campioni delle due ruote che fanno il tifo per quelli delle quattro ruote e viceversa. A Silverstone, durante il weekend di gara di MotoGp, Lando Norris ha avuto l’occasione di fare visita a Valentino Rossi, suo idolo, ai box Yamaha. Il pilota della McLaren non ha mai nascosto il suo amore e la sua ammirazione per il nove volte campione del mondo e, a casa sua, in Italia, ha deciso di omaggiarlo con un casco speciale.

Dopo aver pubblicato sui social la foto della nuova livrea del suo elmetto, ispirata a quella di Valentino Rossi, il Dottore ha simpaticamente risposto con un commento divertente. Qualche ora dopo, però, ha deciso di dedicare un po’ più di spazio social al giovane Norris, ringraziandolo in grande stile nelle sue storie Instagram. “Grande Lanzo! Grazie Lando, sono molto orgoglioso del fatto che gareggerai a Monza con la mia livrea”, ha scritto Rossi pubblicando due foto di Norris col suo casco speciale. Intanto, il britannico della McLaren ha indossato nel paddock anche un simpatico cappellino da pescatore marchiato Valentino Rossi.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE