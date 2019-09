Miss Italia 2019 – Chi è Giada Pezzaioli? La numero 17 bresciana ma pugliese per… amore [GALLERY]

Tutto su Giada Pezzaioli: la bella bresciana, pugliese di adozione, che sogna di diventare Miss Italia. Ecco chi è la numero 17

Tutto pronto a Jesolo per la finalissima di Miss Italia: domani sera 80 reginette di bellezza, provenienti da tutte le regioni del nostro Paese si sfideranno per la coroncina tanto ambita. Tra le ragazze in gara c’è anche Giada Pezzaioli, 25enne di Montichiari ma d’adozione pugliese: in tantissimi, guardandola, avranno l’impressione di avere a che fare con un volto noto. Beh, Giada ha avuto diverse esperienze televisive: ha infatti partecipato a Miss Mondo Italia 2010,a soli 16 anni, per poi gareggiare per Miss Mondo, nel 2015 invece ha partecipato a Miss Universo Italia, ed inoltre è stata ballerina a Ciao Darwin 7.

Giada ha 25 anni e dal 2008 è fidanzata con un ex tronista di Uomini e Donne, Giovanni Conversano: i due si sono conosciuti mentre la Pezzaioli partecipava proprio ad un concorso di bellezza. Piano piano è scoccata la scintilla, grazie alla quale due anni fa è nato il piccolo Enea.

Laureanda in lingue e letterature straniere, a 17 anni si è trasferita a Lecce per amore del suo compagno, col quale ha fondato una società che si occupa di comunicazione e organizzazione eventi. La sua aspirazione più grande è realizzare una linea di cosmetici family’s care. È un’appassionata di dermopigmentazione.

