Lacoste – Presentato il modello Court Slam per celebrare la storia del marchio [GALLERY]

Court Slam: revival anni novante. Collezione sneakers uomo e donna autunno/inverno 2019-20

Quest’inverno LACOSTE celebra la sua storia presentando il modello Court Slam. Unendo abilmente i codici tennistici alle tendenze attuali dello streetwear, questo nuovo modello di sneakers unisex cattura l’attenzione grazie al look retrò e alla suola voluminosa. Ispirate alle Tennis91, uno dei modelli iconici degli archivi del brand, le Court Slam hanno una personalità unica. Nate sui campi da tennis negli anni 1990, vengono oggi reinterpretate come sneakers lifestyle dall’estetica audace e contemporanea.

Disponibili in versione monocolore – nero, bianco o blu navy – o in bianco con dettagli colorati – blu, verde o rosso – su suola, tallone e occhielli rinforzati, le Court Slam hanno una tomaia in pelle con inserti in suede. Ispirata all’impugnatura di una racchetta da tennis, la tomaia perforata dona un look casual e sportivo ma ne mantiene la tecnologia originale per il massimo di stabilità e comfort. Perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, LACOSTE adotta il revival degli anni novanta per allineare le Court Slam allo spirito del tempo, un’epoca in cui performance ed eleganza andavano di pari passo.

Le Court Slam saranno disponibili nei punti vendita Lacoste e sul sito Internet lacoste.com a partire dal 28 agosto al prezzo di 115 euro.

Valuta questo articolo