Havaianas e Happy Socks insieme per mantenere lo spirito estivo anche nella stagione fredda [GALLERY]

Havaianas e Happy Socks creano la combinazione perfetta per far durare l’estate tutto l’anno!

Quest’anno Havaianas, l’iconico brand brasiliano di infradito, e Happy Socks, il pioniere svedese di calze e biancheria intima colorate, si alleano per la prima volta creando una collaborazione unica lanciata sul finire della stagione estiva.

Uniti da un amore condiviso nel trasformare oggetti di uso quotidiano in vere e proprie icone di design variopinte, i due brand hanno creato infradito e appositi calzini coordinati e declinati in tre modelli colorati e divertenti. Ispirata ai panorami innevati della Svezia e alle spiagge assolate del Brasile, la collezione è stata disegnata per portare un po’ di sole qualsiasi sia il clima in cui ci si trovi. Le stampe includono sci, cime innevate, palme, tucani e onde.

“I calzini infradito” sono stati progettati per essere indossati comodamente con le Havaianas: una combo perfetta da indossare sia in casa che all’esterno; mantenere lo spirito estivo non è mai stato così facile!

Carla Schmitzberger, Global Vice President Sandals “Havaianas parla di gioia e comfort, e con questa partnership è possibile averli entrambi tutto l’anno, trasformando le tue Havaianas in calzature perfette a casa e in vacanza, per tutto l’anno”.

Come dice Viktor Tell, Happy Socks Founder and Creative Director, “Gli opposti si attraggono. Calze ed infradito sono una combinazione perfetta, e diffondono felicità e colore in ogni stagione del mondo.”

La collezione Happy Socks x Havaianas è disponibile su www.happysocks.com e www.havaianas-store.com/, così come nei negozi Happy Socks: il pack composto da infradito e calze è disponibile in un range di taglie che vanno dal 35 al 46, con calzini coordinati in taglia 36-40 e 41-46.

