Formula 1 – Francesco Mandelli incontra Leclerc, il commento social del ferrarista è sorprendente [FOTO]

Francesco Mandelli incontra Leclerc in occasione del Gp d’Italia: sui social il simpatico commento del monegasco della Ferrari

Motori accesi a Monza: i piloti della Formula 1 sono attualmente in pista, per la prima sessione, bagnata, di prove libere. I campioni stanno prendendo confidenza col circuito brianzolo in vista della gara di domenica e delle qualifiche di domani. Tantissimi i tifosi che a Monza sostengono i loro idoli sin dal venerdì di prove: tra loro c’è anche qualche personaggio famoso.

Ieri, infatti, Francesco Mandelli, noto attore e comico italiano, è stato ospite della Ferrari grazie a Rayban e, insieme alla figlia Giovanna, ha avuto l’occasione di incontrare Charles Leclerc, di scambiare quattro chiacchiere con lui e scattare qualche foto. Francesco Mandelli ha pubblicato poi degli scatti sui social, complimentandosi col giovane monegasco della Ferrari: “quando un campione è anche una persona straordinaria. Sarai l’idolo di tanti tifosi Ferrari negli anni a venire, anche di Giovanna. Grazie @charles_leclerc delle chiacchiere e dei sorrisi. Grazie @rayban per averci messo in pole position. #charlesleclerc #ferrari#essereferrari #rayban #italygp#monzagp #f1 #scuderiaferrari”, ha scritto.

Non è tardato ad arrivare il commento, sorprendente, di Leclerc: “Grandissimo Gianlu’ !!! 😉“, ha scritto il ferrarista, facendo dunque intendere di conoscere bene “I soliti idioti”, successone di Mandelli.

