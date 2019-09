Dallo spettacolo delle Frecce Tricolori alla marea rossa del podio, le più belle immagini del Gp di Monza [GALLERY]

I tifosi della Ferrari hanno dato spettacolo a Monza, venendo ripagati dalla splendida vittoria ottenuta da Leclerc

Le Frecce Tricolori, le tribune piene e la marea rossa che colora il podio. Ingredienti che regalano una giornata stupenda per il motorsport, resa ancora più pazzesca per i tifosi della Ferrari dalla vittoria di Charles Leclerc, riuscito a riportare il Cavallino al successo a Monza dopo ben nove anni. Un risultato che ha letteralmente scatenato i fan presenti sulle tribune, riversatisi poi sul rettilineo per rendere onore al monegasco. Nella nostra gallery tutte le foto più belle del Gp di Monza…

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE