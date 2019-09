Ciclismo – Chris Froome dolcissimo sui social nonostante il duro stop: “stare a casa ha avuto i suoi vantaggi” [FOTO]

Chris Froome e la dolce dedica ai figli: il ciclista britannico guarda il lato positivo dopo il terribile infortunio di qualche mese fa

Estate difficile per Chris Froome: il britannico del Team Ineos sta lavorando sodo per recuperare la forma dopo la spaventosa caduta di qualche mese fa nella ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato. Un’estate trascorsa ad allenarsi e ad osservare i suoi colleghi sfidarsi al Tour de France e alla Vuelta di Spagna dal divano di casa sua. Froome però è riuscito a trovare il lato positivo di quanto accadutogli e sui social ha postato delle dolci foto con i figli, dedicandogli parole speciali: “è stata dura non essere capaci di pedalare quest’estate, ma stare a casa ha avuto i suoi vantaggi 😊🚳“.

