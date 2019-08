WWE – Scoppia la passione fra Randy Orton e la moglie Kim: baci ed effusioni hot in vacanza [GALLERY]

Randy Orton e la moglie Kim si godono una bella vacanza al mare: la coppia si lascia andare alla passione e le foto social diventano presto virali

Sul ring è velenoso e letale, non per altro è soprannominato ‘The Viper’, ma dai social traspare una versione più ‘romantica’ di Randy Orton. La stella della WWE si sta godendo una meritata vacanza insieme alla moglie Kim, documentata sui social con una serie di foto davvero particolari. Nella gallery che vi mostriamo, i due si mostrano innamorati e in preda alla passione, fra baci romantici e mani che tengono ‘ben stretta’ la presa…

