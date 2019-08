Wanda Nara hot: la moglie di Icardi e quel gioco ‘vedo-non vedo’, la showgirl blocca i commenti nella FOTO senza intimo

Wanda Nara bollente sui social: la showgirl, consapevole, toglie ai fan la possibilità di commentare sotto il nuovo post sexy

Un’estate davvero bollente quella di Wanda Nara: la showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, ha trascorso le vacanze con la famiglia, tra sedute di make up e bollenti set fotografici. Wanda Nara ha portato con sè fotografa e truccatore per essere sempre impeccabile in vacanza e poter scattare tante foto che periodicamente sta pubblicando sui social.

Anche ieri sera, l’argentina ha postato uno dei suoi scatti bollenti: una foto che la ritrae senza intimo, con addosso un abitino ricco di fori che lascia intravedere il suo prosperoso seno. Wanda Nara, resosi probabilmente conto della sensualità della foto e dei commenti che avrebbe potuto scatenare tra i suoi follower, ha deciso di impedire ai suoi fan di poter dire la loro sotto il suo post: commenti bloccati per uno scatto hot che rende l’atmosfera di agosto ancora più bollente.

