F2 – Tragico incidente al Gp del Belgio, gara definitivamente cancellata [VIDEO]

Gara cancellata a Spa: uno spaventoso incidente nel Gp di Formula 2 del Gp del Belgio manda tutti in allarme, apprensione per i piloti coinvolti

Dopo lo spettacolo delle qualifiche di F1, il Gp del Belgio regala uno spavento incredibile: dopo poco un giro dalla partenza del Gp di Formula 2, la gara è stata interrotta per un tragico incidente. C’è tanta apprensione per le condizioni dei piloti coinvolti: Marino Sato, Juan Manuel Correa e Anthoine Hubert, sono questi i nomi dei giovani campioni protagonisti dello schianto nel primo settore. Le monoposto sono andate letteralmente in frantumo. La gara, intanto, è stata definitivamente cancellata, mentre sul circuito sono arrivate immediatamente le ambulanze per soccorrere i piloti.

Aggiornamento >>> Sato sta bene ed è fuori pericolo, mentre Correa e Hubert sono stati trasportati al centro medico

