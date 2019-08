In Supercoppa Europea si fa la storia, Stephanie Frappart arbitrerà Liverpool-Chelsea: svolta epocale per la UEFA

Stephanie Frappart nella storia: sarà la prima donna arbitro a dirigere un grande evento di competizione maschile

“È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri“, “quando sento una donna parlare di calcio mi si rivolta lo stomaco“, queste sono due delle frasi più criticate nel 2019 relative al gentil sesso ed il mondo nel calcio.

Quest’anno, però, proprio dopo queste clamorose affermazioni sessiste, le donne hanno avuto modo di raggiungere un incredibile riscatto. I Mondiali di calcio femminile hanno infatti permesso ad atlete, allenatrici, arbitri e tutte le persone che hanno reso la rassegna iridata incredibilmente appassionante di dimostrare ciò di cui sono capaci le donne.

A quasi un mese dai Mondiali di calcio, ecco arrivare la svolta epocale: la UEFA ha deciso di assegnare a Stephanie Frappart la finale di Supercoppa tra Liverpool e Chelsea del prossimo 14 agosto. “Sarà la prima volta che un ufficiale femminile si farà carico di un grande evento di competizione maschile“, si legge nel comunicato UEFA, una prima volta storica.

“A luglio, la francese ha avuto l’onore di arbitrare la finale della Coppa del Mondo femminile FIFA tra gli Stati Uniti e i Paesi Bassi a Lione. Ha anche preso in carico la semifinale di UEFA Women’s EURO 2017 in cui i Paesi Bassi hanno giocato in Inghilterra. Frappart guiderà una squadra composta principalmente da funzionari femminili. Sarà accompagnata da Manuela Nicolosi dalla Francia e Michelle O’Neal della Repubblica d’Irlanda che saranno gli assistenti arbitri della partita. Il quarto ufficiale sarà il turco Cuneyt Cakir“, si legge ancora nella nota.

Frappart entra dunque per la seconda volta nella storia: la 35enne è stata infatti la prima donna arbitro ad officiare in Francia una partita di Ligue 1 e adesso sarà la prima ad officiare una finale di UEFA.

Frappart non ha però il privilegio di poter essere definita la prima donna arbitro a cui è stata assegnata una competizione UEFA: prima di lei, infatti, la svizzera Nicole Petignat, ha arbitrato tre partite di qualificazione per la Coppa UEFA tra il 2004 ed il 2009.

