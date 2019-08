Rugby – L’Italia cede alla Francia nel terzo Test match in vista dei Mondiali 2019

Italia ko contro la Francia: gli azzurri cedono ai rivali francesi per 47-19 nel terzo test Match estivo

Allo Stade de France di Parigi la Francia supera 47-19 l’Italia nel terzo Test Match estivo in preparazione della Rugby World Cup 2019.

Alla prima azione offensiva la Francia sorprende l’Italia con un’azione elaborata che porta Huget alla meta sul lato mancino d’attacco con Ntamack che sbaglia la trasformazione. L’Italia rialza la testa e con un’azione ripetuta spaventa gli avversari con Polledri che, in seguito alla terza azione nata da una touche a cinque metri dalla linea di fondo avversaria, commette in avanti facendo svanire l’opportunità. Francia commette ripetuti falli in difesa collezionando il primo cartellino giallo con Picamoles al 17’ con gli Azzurri che ne approfittano e ribaltano il risultato con l’astuzia di capitan Parisse che batte riprende velocemente il gioco dando a Bellini l’ovale per il pareggio che poi Allan porta sul 5-7 con il successivo piazzato. I transalpini subiscono le offensive dell’italia e al 22’ arriva il secondo giallo a Slimani per un duro placcaggio a ridosso del centrocampo. La doppia superiorità numerica non viene sfruttata dall’Italrugby che rimedia un cartellino giallo con Bellini che placca Huget lanciato in meta – senza ovale tra le mani – con l’arbitro che ravvisa gli estremi della meta tecnica che vale il 12-7 al 24’. Il XV di Brunel, ristabilita la parità numerica in campo, trova la terza meta con Chat che finalizza una maul nata sul lato destro d’attacco: Ntamack trasforma per il 19-7 all’intervallo.

Ad inizio secondo tempo la Francia sorprende la difesa italiana con Dupont che prende il pallone dalla mischia aggirando gli avversari per andare in meta sul lato mancino d’attacco. Tre minuti più tardi, da un’azione confusa nata da una incursione di Huget, arriva la meta di Iturria. Ntamack trasforma entrambe le mete spostando il parziale sul 33-7 al 46’. L’Italia si riporta in attacco e Jake Polledri si inventa l’azione della seconda meta Azzurra sfruttando la sua fisicità che vale il 33-14 con la trasformazione di Allan. La Francia si mostra pericolosa con azioni nate da mischia e al 58’ incrementa il parziale con Taofifenua che sfrutta la sua mole fisica per rompere un placcaggio e andare in meta per il 40-14 con la trasformazione di Ntamack. Il XV di O’Shea si riporta in attacco e con un’azione manovrata trova la meta con Bellini – alla seconda doppietta consecutiva – che raccoglie l’assist di Carlo Canna per il 40-19. Dalla panchina dei transalpini arriva l’ultima meta della partita con Ramos che sfrutta la propria velocità per chiudere il match sul 47-19.

Nella giornata di domani alle 15.35 l’Italia volerà a Newcastle dove al St. James Park venerdì alle 19.45 locali (20.45 ITA) affronterà i padroni di casa dell’Inghilterra nella partita valida per il quarto ed ultimo Test Match pre Mondiale.

Parigi, Stade de France – venerdì 30 agosto

Test Match

Francia v Italia 47-19 (19-7)

Marcatori: p.t. 2’ m. Huget (5-0); 20’ m. Bellini tr. Allan (5-7); 24’ m. tecnica Francia (12-7); 31’ m. Chat tr. Ntamack (19-7); s.t. 43’ m. Dupont tr. Ntamack (26-7); 46’ m. Iturria tr. Ntamack; 51’ m. Polledri tr. Allan (33-14); 58’ m. Taofifenua tr. Ntamack (40-14); 66’ m. Bellini (40-19); 74’ m. Ramos tr. Ntamack (47-19)

Francia: Medard; Huget (26’-33’ Setiano), Guitoune (56’ Vakatawa), Fofana (67’ Ramos), Fickou; Ntamack, Dupont (56’ Serin); Picamoles, Camara, Lauret (61’ Cros); Taofifenua, Iturria (54’ Lambey); Slimani (51’ Setiano), Chat (51’ Baille), Poirot (cap) (51’ Guirado)

All. Brunel

Italia: Hayward; Bellini, Campagnaro (60’ Canna), Morisi (26’ Benvenuti), Minozzi; Allan, Tebaldi (60’ Palazzani); Parisse, Polledri (35’-41’ Negri), Steyn (60’ Negri) ; Ruzza, Zanni; Riccioni (35’ Pasquali), Bigi, Ferrari (41’ Lovotti)

All. O’Shea

Arb. Matthew Carley (RFU)

Cartellini: al 17’ cartellino giallo per Picamoles (Francia), al 22’ cartellino giallo per Slimani; al 24’ cartellino giallo per Bellini (Italia)

Calciatori: Ntamack (Francia) 5/6; Allan (Italia) 2/3

Note: Campo in perfette condizioni. Presenti circa 25.000 spettatori

Valuta questo articolo