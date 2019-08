Presentazione Ribery – L’interprete ruba la scena al francese: ecco chi è Alessia Enriquez [GALLERY]

Alessia Enriquez incanta i tifosi della Fiorentina: ecco chi è l’interprete di Franck Ribery nella presentazione viola

Si è tenuta ieri a Firenze una presentazione in grande stile per Franck Ribery, nuovo acquisto viola. Durante la conferenza stampa, l’attenzione è però caduta in maniera particolare su una… bellissima presenza al fianco del calciatore francese.

Stiamo parlando dell’interprete che ha tradotto le parole di Ribery, la bella Alessia Enriquez, che ha stregato tutti i fan viola, che al Franchi hanno anche intonato un coro per lei: “Sei Bellissima”.

Occhi di ghiaccio e volto angelico: Alessia Enriquez ha lavorato altre volte per la Fiorentina, ma anche per la Lazio, il Sassuolo ed il Marsiglia. Fidanzatissima, dai suoi social emerge la sua fede… nerazzurra.

