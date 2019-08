Lutto nel mondo della pallavolo: addio a Federica De Biasi, lottava da anni contro la leucemia

Lutto nel mondo della pallavolo: è morta a 32 anni l’ex pallavolista Federica De Biasi

Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di una ex atleta: è morta ieri a 32 anni la padovana Federica De Biasi, che lottava da cinque lunghi anni contro una grave forma di leucemia, il linfoma di Hodgking, diagnosticatole nel 2014. Chicca, come veniva chiamata dagli amici, aveva militato al ungo in Serie B, nella Loreggia Volley nelle stagioni 2009-10 e 2015-17. “E’ con grande dolore che annunciamo la morte di Federica De Biasi. Federica ha giocato col Volley Loreggia come palleggiatrice della prima squadra negli anni dal 2009-2010 al 2015-2017. Lascia in tutti noi un grande vuoto e un grande dispiacere per questa morte prematura. Ciao Federica, riposa in pace“, questo il commovente ricordo della Volley Loreggia.

Valuta questo articolo