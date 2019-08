Nautica – Lo scafo Baglietto 10233 in cantiere per le fasi di allestimento [GALLERY]

Il nuovo scafo no. 10233 di 48m è arrivato nei giorni scorsi nel cantiere navale di La Spezia per le fasi di allestimento dopo uno spettacolare trasferimento lungo il canale dei Navicelli di Pisa dove era in costruzione presso un fornitore di Baglietto

L’imbarcazione, costruita in speculazione e disponibile alla vendita, è giunta in cantiere per completare l’allestimento e sarà disponibile per consegna a partire dall’autunno del prossimo anno.

Il progetto 10233, evoluzione dei fortunati MY Andiamo e Silver Fox, porta la firma di Francesco Paszkowski Design per gli esterni e rappresenta uno dei modelli di punta della linea T-Line offerta dal cantiere. Come nelle precedenti costruzioni il Designer ed il Cantiere hanno voluto inserire delle novità stilistiche e funzionali nel progetto mantenendo così la tradizione di arricchire ad ogni passo una piattaforma già consolidata sul mercato. Scafo dislocante in acciaio e sovrastruttura in alluminio, lo yacht offre volumi straordinari e spazi esterni che non temono confronti: il ponte sole di 140mq e l’ampio beach club sono sicuri punti di forza. Le grandi finestrature a tutta altezza e senza ostruzioni in entrambi i saloni sul ponte principale e sul ponte superiore consentono di godere di luce naturale ed una vista panoramica sul mare.

La motorizzazione è stata leggermente depotenziata rispetto al modello precedente e prevede 2 motori Caterpillar C32 Acert: una scelta che premia la responsabilitàambientale con minori consumi senza perdere in prestazioni visto che l’imbarcazione può comunque raggiungere i 15 nodi di massima e 12 di crociera.

I dettagli sugli interni della costruzione frutto della collaborazione con un importante marchio di design italiano verranno rivelati prossimamente.

