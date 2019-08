MotoGp – Un podio per Luca Semprini: il gesto della Ducati al parco chiuso di Brno è commovente [FOTO]

Luca Semprini omaggiato al Parco Chiuso di Brno dopo il secondo posto di Dovizioso al Gp della Repubblica Ceca

Marc Marquez si è preso una pazzesca vittoria oggi a Brno: il successo al Gp della Repubblica Ceca regala allo spagnolo della Honda il suo 50° successo in top class. Secondo posto invece per Andrea Dovizioso, soddisfatto del suo risultato ottenuto contro un Marquez imprendibile.

Un secondo posto in onore di Luca Semprini, l’addetto stampa Ducati scomparso nei giorni scorsi proprio a Brno. La Ducati gli ha voluto rendere omaggio al parco chiuso con una sua foto apposta sul cupolino della Desmosedici di Dovizioso. “Ottima guida per Andrea Dovizioso, che ha chiuso secondo al Gp della Repubblica Ceca. Ottava posizione per Petrucci. Luca, questo podio è per te!“, si legge sui social Ducati.

Good ride by @andreadovizioso to finish 2nd at #CzechGP. 8th position for @petrux9. Luca, this podium is for you!

