MotoGp – Un’ombrellina bollente per Valentino Rossi a Silverstone: ecco l’esplosiva Emily [GALLERY]

Una monster girl bionda e bollente per Valentino Rossi: tutti pazzi per Emily a Silverstone

Un quarto posto che lascia un pizzico di amaro in bocca, per Valentino Rossi a Silverstone: dopo un weekend di gara positivo ed il secondo posto ottenuto in qualifica, il Dottore non è riuscito ad essere competitivo al Gp della Gran Bretagna, scivolando al quarto posto e chiudendo la sua gara ai piedi del podio.

Tutti i tifosi del nove volte campione del mondo possono comunque consolarsi osservando la bella Emily Anne Makings, che ieri a Silverstone è stata ombrellina di Valentino Rossi. 21 anni, bionda e sensualissima, Emily ha incantato tutto il pubblico del gran premio britannico con la sua bellezza.

