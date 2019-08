Marquez chiama, Hamilton risponde: botta e risposta social tra i due campioni [FOTO]

Marc Marquez chiama, Lewis Hamilton risponde: presto una sfida in pista tra i due campioni del mondo?

Il Gp della Gran Bretagna non è stato clemente con Marc Marquez: dopo la sconfitta all’ultima curva in Austria, per mano di Andrea Dovizioso, lo spagnolo della Honda è stato sconfitto ancora una volta al fotofinish, ma a Silverstone ad avere la meglio è stato Alex Rins, per soli 0,013 secondi.

Il campione del mondo in carica di MotoGp ha quindi deciso di lasciarsi alle spalle la gara britannica lanciando una ‘sfida’ a Lewis Hamilton. Marquez ha infatti ammesso di non averlo ancora mai incontrato ma che sarebbe interessante vedere una sfida in pista tra loro due.

Alla vigilia del Gp del Belgio, che vedrà i piloti della Formula 1 tornare a sfidarsi dopo la pausa estiva, Lewis Hamilton ha deciso di accettare la sfida di Marquez: “facciamolo fratello. Non vedo l’ora di incontrarti e guidare un po’ insieme“, ha scritto nelle storie Instagram il britannico della Mercedes taggando il collega a due ruote.

Non è mancata la risposta di Marquez: “certamente!”, si è limitato a scrivere condividendo la storia di Hamilton.

