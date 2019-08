Jaguar Land Rover torna a Courmayeur con la tappa del suo Summer Tour: la storica Defender nello Skyway Monte Bianco

Dopo il grande successo delle attività invernali e il recente re-opening in occasione del Giro d’Italia, Jaguar Land Rover ha pianificato a Courmayeur una tappa del suo Summer Tour e porta in quota, nello Skyway Monte Bianco, la storica Defender

Con l’arrivo dell’estate torna il desiderio di vivere una vacanza ad alta quota, per godersi i paesaggi mozzafiato che solo Courmayeur può offrire. E dopo il grande successo del Winter Tour 2018/2019 e la riapertura in occasione del Giro d’Italia, Jaguar Land Rover torna nell’affascinante località ai piedi del Monte Bianco per accogliere gli ospiti anche nella stagione estiva.

La Casa Automobilistica ha infatti pianificato a Courmayeur una tappa del suo Summer Tour e il re-opening della Lounge Jaguar Land Rover negli spazi dello Chalet de l’Ange in via Roma 88, previstada giovedì 8 a sabato 17 agosto. Concepita come una vera e propria “Casa”, la lounge si sviluppa su due piani ed è arredata con dettagli di design, all’insegna di un’atmosfera calda e accogliente in partnership con Molteni&C e Dada.

Dopo aver accolto appassionati di sport invernali, di ciclismo e non solo, la Lounge offre ora agli appassionati della montagna d’estate un calendario di eventi speciali per tutti i gusti e tutte le età: da showcooking a fitness classes, da attività all’aria aperta a momenti dedicati ai più piccoli – con Jaguar Land Rover le vacanze a Courmayeur diventeranno indimenticabili! Ma la rinomata località valdostana sarà anche la cornice perfetta per celebrare la storica Defender, l’icona Land Rover per eccellenza, in attesa del reveal della nuova Defender.

Valuta questo articolo